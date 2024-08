Mònica Doria torna a Andorra amb el primer Diploma Olímpic

Andorra la VellaLa palista andorrana Mònica Doria ha quedat eliminada en els quarts de final de la modalitat de caiac cross als Jocs Olímpics de París 2024. En una competició molt disputada, Doria ha quedat en última posició. En primera posició ha quedat la britànica Kimberley Woods, seguida de la suïssa Alena Marx i la nord-americana Evy Leibfarth.

La palista del Cadí Canoë-Kayak ha tingut un inici complicat que l'ha deixat en desavantatge des dels primers instants de la prova. Malgrat els seus esforços per recuperar-se, les seves rivals han agafat avantatge ràpidament, deixant a Doria sense opcions de passar a les semifinals. La britànica Kimberley Woods ha demostrat una gran destresa i ha acabat en primera posició, seguida de prop per Marx i Leibfarth.

Aquesta eliminació és un cop dur per a Mònica Doria, que havia començat amb força la competició classificatòria en primera posició. Tot i això, el seu esperit de superació i dedicació a l'esport són admirables, i no hi ha dubte que continuarà treballant dur per aconseguir futurs èxits en la seva carrera esportiva.

His-Doria d'Andorra als Jocs Olímpics

Amb aquesta eliminació acaben els Jocs Olímpics per la palista andorrana Mònica Doria qui ha estat l'esportista andorrana que més lluny ha arribat a uns Jocs Olímpics d'estiu i la primera esportista en aconseguir un Diploma Olímpic, un reconeixement del COI als vuit millors esportistes d'una prova.