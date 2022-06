Espot, positiu en Covid

Andorra la VellaEl Govern ha informat aquest dimarts a través de les xarxes socials que el cap de Govern, Xavier Espot, ha donat positiu en Covid-19, tot i que amb simptomatologia lleu. És per això que continuarà desenvolupant la seva activitat de manera telemàtica durant els propers dies per a evitar més contagis entre el gabinet ministerial. Així, tany bon punt deixi de tenir símptomes, es reincorporarà a l'activitat presencial. El cap de Govern ja va donar positiu just abans de les fetes nadalenques, les quals va haver de passar aïllat a casa.

