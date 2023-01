Espot recorda que el 70% dels llogaters tenen l'arrendament prorrogat forçosament

Andorra la VellaEn el programa d’aquesta nit de respostes en directe a qüestions clau, Xavier Espot ha indicat que la ciutadania ha fet arribar una seixantena de preguntes sobre l’habitatge i el poder adquisitiu. La primera pregunta ha estat paradigmàtica. “Com es pot viure amb el salari base i pagar un lloguer de mil euros?”. Espot ha respost que des del 2019, l’inici de la legislatura, s’ha augmentat el salari mínim un 22,5 % i ha passat de 1.050 euros a 1.286. En aquest temps s’ha incrementat com a molt un 10,9% el preu dels lloguers i s’han prorrogat tots els anys els arrendaments en vigor. Ha destacat que s’ha renovat cada any la pròrroga forçosa dels lloguers. I això significa que el 70% dels llogaters tenen renovat automàticament l’arrendament i els propietaris no poden fer-los fora.

Espot ha indicat que cal tenir un equilibri perquè si s’augmentéssim obligatòriament molt més els salaris podria succeir que una part de les empreses “molt majoritàriament petites i mitjans podrien haver de fer fora empleats perquè els seus costos també s’han incrementat”.

Espot ha recordat que l’ajut a l’habitatge de lloguer es pot demanar fins el desembre del 2023. Ha incidit que s’han pres altres mesures com que per demanar ajudes al lloguer s’ha rebaixat de 5 a 3 anys els anys de residència mínim i s’ha augmentat la xifra d’ingressos dels beneficiaris perquè més famílies es puguin beneficiar.