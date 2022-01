Esquiar i anar a la moda no està renyit

Andorra la VellaFins fa poc, l'equipació d'esquí era d'aquelles coses que es compren una vegada cada deu anys. Temporada rere temporada, recuperàvem de l'armari aquells anoracs que se'ns anaven quedant 'antics' i els fèiem servir fins que deien prou, però l'ampliació de l'oferta disponible, la millora en la qualitat i innovació de les peces de roba ha fet que la seva renovació sigui cada vegada més freqüent. Les marques ho saben i per això cada any, quan comença l'hivern i s'obren les estacions d'esquí, presenten novetats que ens donen l'oportunitat d'anar a la moda mentre baixem pista. Les prestigioses firmes Bollé, Columbia i RH+, disponibles a Pyrénées Andorra, han presentat recentment els següents productes:

Bollé

Ha dissenyat un nou sistema de lents anomenades Phantom que són ideals per a qualsevol esport a l'aire lliure. Combinen les clàssiques ulleres 'de patilla' i màscara d'esquí per ser una opció polivalent en esports tan variats com l'esquí, el ciclisme, el trekking o la pesca.

La lent Phantom es caracteritza per estar fabricada amb material NXT, un dels més resistents del mercat, així com per ser foto cromàtica i polaritzada al 50%, la qual cosa assegura un canvi molt ràpid de sol a ombra, així com una major visualització de les lluentors, un fet a tenir en compte a l'hora de veure les plaques de gel mentre s'està esquiant.

Columbia

Columbia és, sens dubte, una marca de referència en el món de l'esquí. Les seves noves jaquetes amb tecnologia OMNI-HEAT™ REFLECTIVE disposen d'un sistema termoreflectant avançat, dissenyat per retenir la calor corporal sense sacrificar la transpiració. Equipació ideal si el que necessites és fer activitats en les quals has de mantenir-te abrigat i lleuger durant períodes prolongats d'exposició al fred.

RH+

La marca ha llançat al mercat la línia ecològica i sostenible CLIMATE, basada en peces elegants amb tocs d'estil italià però dissenyades per a l'alt rendiment. Malgrat que aquesta línia no està orientada a la pràctica de l'esquí, sí és una molt bona opció per a 'l'après-ski'.

Les seves línies i colors estan desenvolupats per a portar un estil nou i modern a l'aire lliure, sempre mantenint un alt nivell tècnic per a activitats a l'aire lliure i també per a la vida quotidiana. Tota la línia és 'stretch', molt impermeable (20.000mm H20), molt transpirable ( 20.000 g/m²/24h), a més de ser peces superlleugeres i calentes pel seu farciment en Eco Prima Loft.

Trobaràs tots aquests productes de darrera tendència a Pyrénées Andorra. Perquè esquiar i anar a la moda no està renyit!