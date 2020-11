Les estacions d'esquí es freguen les mans amb els resultats del darrer estudi d'Oriol Mitjà

Aquest dijous al migdia s'inicia, al polígon industrial de Can Feu de Sant Quirze del Vallès, un mètode per prevenir contagis que s'estendrà pel territori en les properes setmanes: els cribratges massius amb tests d'antígens. Una iniciativa de la patronal catalana Pimec sota la batuta de l'epidemiòleg Oriol Mitjà que recorrerà algunes zones industrials del país veí per declarar-les lliures de Covid. Una unitat mòbil farà un test ràpid a tots els operaris del polígon, en una acció per prevenir aquest risc laboral durant la pandèmia.



La iniciativa arriba l'endemà que Mitjà presentés, juntament amb el seu equip de laboratori, els resultats del darrer estudi realitzat, i que conclouen que els tests d'antígens detecten casos contagiosos encara que sigui en persones asimptomàtiques. La investigació liderada per Mitjà, de l'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, defensa que l'ús massiu d'aquests tests d'antígens serà la millor estratègia per contenir la pandèmia perquè, a diferència de les proves PCR i TMA, són més barats i obtenen els resultats molt més ràpid. Si les primeres triguen entre 24 i 48 hores, els segons només necessiten 15 minuts.



Aquests resultats obtinguts, que demostren una alta sensibilitat dels resultats dels tests en asimptomàtics, juntament amb la prova pilot de Pimec als polígons catalans, obre la porta per iniciar l'estratègia que defensa l'epidemiòleg –que recordem assessora Grandvalira– per controlar el risc de rebrot a les activitats multitudinàries on hi ha un risc gran de transmissió.



Queda un mes per al tret de sortida de la temporada d'hivern, que si l'epidèmia ho permet coincidirà amb el pont de la Puríssima. Des del govern català apunten que perquè l'estratègia de Mitjà sigui efectiva cal que aquests tests tinguin encara una sensibilitat més alta entre asimptomàtics i que els resultats s'obtinguin més ràpidament. Queden quatre setmanes perquè la ciència treballi per perfeccionar-los i garantir un inici de temporada més segur que el que s'endevina a dia d'avui.



De moment, el BOPA recollia aquest dimecres que el Govern ha comprat una remesa de 100.000 tests ràpids, a 4,5 euros cadascun. Joan Viladomat explicava dilluns que Saetde també n'ha comprat a 5,70 euros. L'estratègia del Govern és combinar els dos tipus de proves, PCR i tests ràpids, per mirar de garantir la seguretat del personal sanitari, de residències i centres educatius, a més d'altre personal de l'administració. També s'ha anunciat que es requerirà un certificat de PCR negatiu als turistes que no siguin francesos, espanyols o portuguesos i que pernoctin més de tres o quatre nits al país. Per tant, correspondrà als privats, en aquest cas les estacions d'esquí, assegurar-se de minimitzar el risc de contagi entre els turistes que participin en les activitats que ofereixen. I els tests ràpids s'albiren com una de les eines imprescindibles per no col·lapsar l'hospital i el seu personal, que cada hivern, sense necessitat de coronavirus, ja va al límit.