Esteve insisteix a limitar el nombre de visitants i el trànsit rodat a la Vall del Madriu

El Ministre de Cultura, Albert Esteve, ha parlat aquest dilluns a la inauguració del curs acadèmic de la Universitat d’Andorra (UdA) d'algunes de les modificacions que s'han fet en el redactat del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror. Esteve ha destacat la regulació dels usos de cada zonificació i ha fet èmfasi en la necessitat de limitar l'afluència per zones i el nombre de visitants.

El ministre ha explicat que dins de les modificacions s'ha marcat molt més el marc jurídic en el qual s'ha de moure la gestió. També s'ha demanat una regulació dels usos de cada zonificació i dels fluxos de visitants per ajudar a protegir el bé. En aquest sentit, Esteve ha afirmat que s'haurà de limitar l'afluència per zones i el nombre total de visitants. Aquesta tasca de control recaurà en la comissió de gestió i el director, quan sigui nomenat.

Quant al trànsit rodat, el responsable de Cultura ha remarcat que qualsevol autorització d'accés rodat haurà de tenir un informe vinculant de la Unesco i ha recordat que des d'aquest organisme es va valorar molt positivament el fet que a la Vall del Madriu no hi hagués trànsit per declarar-lo bé de la humanitat.

Esteve ha fet referència a l'informe del Govern on es parla sobre la creació d'un sistema d'informació geogràfica específica i sobre la necessitat de memòries periòdiques per avaluar la situació, 'ja que és el Govern qui ha de respondre davant la Unesco', ha manifestat.