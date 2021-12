Londres"L'òmicron suposa una amenaça important i imminent per a la salut pública". És la sentència del matemàtic i epidemiòleg Neil Ferguson, de l'Imperial College de Londres, en un informe encara no revisat, però publicat aquest divendres, que estudia l'evolució de la nova variant de la pandèmia a Anglaterra entre els dies 29 de novembre i 11 de desembre. L'anàlisi de les dades, recollides pel servei anglès de l'NHS, avança bona part dels pitjors escenaris. Així, es considera que el risc de reinfecció amb la variant òmicron és 5,4 vegades més gran que el de la variant delta. Això implicaria que la protecció contra aquesta reinfecció gràcies als anticossos generats per contagis anteriors podria ser tan "baixa com del 19%". L'informe també suggereix que la proporció de casos d'òmicron entre tots els contagis de covid a Anglaterra es duplica cada dos dies. En el període estudiat, la velocitat de reproducció de l'òmicron va ser de 3.

Les dades conegudes fa només uns minuts relatives als contagis del Regne Unit avalarien la gran capacitat d'infecció de la variant. Per tercer dia consecutiu, el país ha batut un nou rècord de casos durant tota la pandèmia en arribar als 93.045.

Un altre factor preocupant de l'anàlisi d'Imperial College, però sobre el qual, de moment, no hi ha tampoc cap conclusió definitiva, és la severitat de la malaltia que genera la nova soca. De moment, indiquen els especialistes, no hi ha "proves que tingui una gravetat inferior a la de delta". La deducció s'obté a partir de la proporció de persones que donen positiu i que informen de símptomes, o per la proporció de casos que requereixen atenció hospitalària. Com en casos anteriors, però, "les dades d'hospitalització continuen sent massa limitades ara com ara" per pronunciar-se de manera taxativa. Caldrien encara un parell de setmanes per tenir un dibuix molt més exacte.

Les males notícies no acabarien aquí, perquè l'equip de Ferguson, un dels primers científics que a mitjans del febrer del 2020 va advertir de la gravetat de la situació a Wuhan, també assegura que "els nivells d'anticossos neutralitzants per prevenir la infecció per òmicron s'han reduït i es preveu que l'eficàcia de la vacuna contra la malaltia greu disminueixi". Un dels problemes que se'n derivaria és que "fins i tot petites reduccions de la protecció podrien provocar augments significatius d'hospitalitzacions i morts, especialment en grups d'alt risc".

Des d'aquest punt de vista, les dosis de reforç serien vitals per mantenir la immunitat, ja que "l'eficàcia de la vacuna contra malalties greus (hospitalització) pot baixar del 96,5% per a delta al 80,1% per a òmicron 60 dies després del reforç de la vacuna Pfizer-BioNTech". Els càlculs, però, es basen en la mateixa velocitat de decadència dels anticossos després de les dues primeres dosis que amb el reforç. Si la taxa de decadència fos només la meitat, la caiguda de l'eficàcia no seria tan pronunciada i per a òmicron se situaria en el 85,9%. Tanmateix, això es podria moderar encara més gràcies a l'augment de la longevitat de la immunitat que faciliten les anomenades cèl·lules T.

La incertesa, però, continua sent molt elevada. Els analistes de l'Imperial College creuen, en tot cas, que "és probable que es necessitin vacunes específiques per a la variant òmicron o reforços addicionals" per restaurar la protecció.