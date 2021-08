El comú d'Andorra la Vella ja ha començat a posar fil a l'agulla per a una nova edició del Poblet de Nadal. D'aquesta manera, ha tret un concurs nacional per adjudicar, per lots, el subministrament en règim de lloguer, el muntatge i el manteniment d'una pista de patinatge sintètic, una pista d'esquí artificial i un tobogan.