Et ve de gust una escapada?

Qui diu que no a una escapada? T'agrada conèixer llocs nous i viure noves experiències? Doncs el pròxim mes d'octubre tens l'oportunitat de gaudir d'una escapada totalment diferent que, a més, et permetrà conèixer el procés d'elaboració d'un bon vi.

Pyrénées Andorra t'ofereix la possibilitat de guanyar una escapada a Aranda de Duero que et permetrà fer una visita al celler de Pago de Carraovejas i al celler Osian i et convidarà a dinar a l'Asador Peñafiel. I què has de fer per participar-hi? Ben senzill. Només has de comprar una o més ampolles de vi 'Quintaluna Rueda blanc a la secció d'alimentació o a la botiga en línia de Pyrénées Andorra.

El sorteig estarà actiu fins al pròxim 16 d'octubre d'enguany i el guanyador s'anunciarà el 17 d'octubre a través de les xarxes socials del Grup Pyrénées.

