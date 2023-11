Èxit a l'Auditori Nacional d'Ordino amb més de mig miler d'assistents

Andorra la VellaLa Fundació ONCA (Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra) amb el suport de Creand, el Govern d’Andorra i la Fundació Anna Riera, ha celebrat el tradicional Concert de Santa Cecília a l’Auditori Nacional d’Ordino, retransmès en directe per ATV.“L’edició d’enguany és molt especial, ja que es compleixen 30 anys de la Fundació ONCA“, ha manifestat el director artístic de l’ONCA, Albert Gumí.

El concert, dirigit per Gumí i titulat 'Clàssics i exòtics', s’ha estructurat en dues parts, comptant amb la participació de cent trenta músics, entre els quals s’inclouen (per primera vegada) els membres de l’Orquestra de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, que han protagonitzat la primera part del recital juntament amb la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca), i la col·laboració de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra. L’Auditori Nacional s’ha omplert de notes i melodies provinents de composicions firmades per grans noms, tals com els de Mozart, Vivaldi i Händel… entrellaçant-se amb les de bandes sonores de la cèlebre saga 'Pirates del Carib'.

Per altra banda, a la segona part s’hi han afegit els alumnes de les diferents escoles que tradicionalment participen en aquest esdeveniment: l’Escola de Música del Comú d’Escaldes-Engordany, l’Escola de violí del Comú d’Encamp, l’Espai de Música Moderna, i l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella. Per segon any consecutiu, l’orquestra ha comprat amb músics de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i, com a novetat s’ha pogut escoltar als alumnes de vent de la Canillo’s Band Tocant (Associació ACUCA) i als alumnes de corda de l’Agora Andorra International School.

“Cal destacar que la segona part del concert es tracta d’una activitat inclusiva, una oportunitat de créixer i compartir”, ha declarat Albert Gumí. “La segona part del concert és molt important; permet que tots els col·lectius del país que estimen la música puguin créixer conjuntament a través d’aquesta experiència artística i comunitària”, ha afegit. Com a fil conductor, s’ha elaborat un conte musical el protagonista del qual s’ha enfrontat a diverses peripècies i ha superat els obstacles plantejats ajudant-se de la música, a través de la melodia que ha marcat cadascuna de les sensacions transmeses al públic.

El Concert de Santa Cecília ha suposat un èxit de vendes, amb totes les entrades exhaurides, i ha fet gaudir mig miler de persones d’un espectacle inclusiu i cultural a parts iguals.