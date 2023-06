Èxit de participació a la tradicional arrossada d'Escaldes

Escaldes-EngordanyEscaldes-Engordany ha celebrat 45 anys de vida durant aquest cap de setmana del 17 i 18 de juny amb la Festa de la parròquia, una celebració que s'ha caracteritzat per una gran afluència de participants, sobretot, durant aquest diumenge. Així, les previsions de pluja no han atemorit els escaldencs i escaldenques que s'han apropat durant aquest migdia a gaudir de la tradicional arrossada, un esdeveniment on el folklore i els retrobaments s'han convertit en els principals protagonistes de la jornada. "Després d'haver passat uns anys complicats on la germanor era difícil a conseqüència de la pandèmia, crec que la gent té ganes de sortir i celebrar el retor a la normalista" ha assenyalat la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili.