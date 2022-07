Un expert de l'OMS alerta que aviat hi haurà pandèmia de la verola del mico

Andorra la VellaL’expert de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Santiago Mas-Coma, s’ha mostrat pessimista a curt termini sobre el control de la verola del mico perquè “els casos no paren de pujar cada dia” i ja ha arribat a Àsia. “No crec que triguem molt a declarar la pandèmia”, segons ha recollit El Confidencial subratllant que “gràcies a déu la gent no mor, però el virus ha mutat i ha incrementat els casos, és un problema, per això es transmet més fàcilment d’humà a humà”.

Mas-Coma ha advertit que encara que “tothom pensa en la guerra i en la pandèmia de coronavirus “el major problema” del planeta és el canvi climàtic, posant com a exemple l’onada de calor que assota Europa i que origina que “està morint molta gent”. “No veiem com això pot fer-se reversible, però sí que pal·liar els efectes”, ha agregat. Per això ha instat els països a “deixar de parlar i posar-se a treballar” perquè les autoritats de molts països “parlen molt però no fan i cal continuar estrenyent” perquè el canvi climàtic “és la prioritat número u” del planeta.

Ha dit que la pandèmia ha demostrat la “relació” entre els continents i els agents que causen les malalties a través dels viatges. “Abans passava, però no es viatjava tant i les condicions climàtiques impedien establir-se als agents infecciosos”, ha subratllat. Ara, ha apuntat, les condicions climàtiques del sud d’Europa “són les mateixes” que les de l’Àfrica Equatorial el que implica que s’estan “introduint malalties i algunes són molt difícils de parar”.