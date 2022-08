Les expulsions per petites quantitats de drogues o petits furts xoquen amb el pacte d'associació de la UE

Andorra la VellaL'acord d'associació de la UE en què s'està adherint Andorra xoca amb algunes polítiques del Principat, que podrien canviar arran de les noves relacions, segons informa RTVA. La Policia els confirma que serà difícil mantenir les expulsions o denegacions d'accés per petits furts o petites quantitats de drogues.

Les estadístiques apunten que la major part de les denegacions d'accés són per a ciutadans de fora del territori comunitari. En tot cas, el motiu principal per prohibir l'entrada és la manca de la documentació escaient, com ara passaport o visat.

La legislació andorrana preveu quatre supòsits per denegar l'entrada: manca de documentació, no disposar de mitjans econòmics suficients per fer front a les despeses d'una estada, tenir antecedents penals en altres països o ser un perill per a la salut pública.