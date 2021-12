La FAAD reclama que es preservin els seus drets en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Andorra la VellaLa Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), en el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, continuen reclamant que s’eliminin les barres que imposa la societat per conviure tots en igualtat de condicions. A través d’un manifest, expressen que “les persones amb discapacitat podem i hem de participar activament i productivament a la vida social i econòmica del nostre estat”. Per aquest motiu, reclamen que els seus drets tinguin un reconeixement explícit dins de la constitució com passa en altres països per tal de preservar “la nostra dignitat intrínseca com a ciutadans de ple dret amb capacitat jurídica i capacitat d’obrar plenes” així com també demanen el reconeixement oficial de la llengua de signes catalana com a llengua oficial de l’estat. A més, també recorden que les lleis aprovades incidien en l’adopció de les normes jurídiques andorranes al CDPD, que de moment encara no s’ha fet i, per tant, “reclamem que s’apliqui de manera correcta la normativa per tal de preservar els drets de totes les persones” que habiten al país.

Concretament, a través del manifest, la FAAD demana establir protocols per a les persones amb discapacitat, vulnerables i en risc d’exclusió i als seus familiars, com per exemple que se’ls garanteixin els drets, un accés fàcil als tràmits necessaris i un seguiment acurat de la seva situació. A més, també reclamen professionals socials de referència, de la mateixa manera que tenen un metge referent, que els pugui orientar, ajudar i que es faci càrrec de la seva problemàtica coneixent les seves necessitats.

En la mateixa línia, també consideren necessària una història social compartida que acumuli tota la informació perquè qualsevol professional hi pugui accedir per a facilitar la presa de decisions. Pel que fa a la justícia, des de la FAAD demanen que s’adapti a les seves necessitats perquè no se’ls discrimini. En definitiva, reclamen que els serveis socials i els seus professionals siguin proactius davant de les situacions, que es faci prevaldre la prevenció i el seguiment acurat i individualitzat d’un possible deteriorament de la situació social, i sobretot, tenir en compte les famílies.

Així, a banda del marc jurídic i polític, també consideren essencial implantar el Pla Integral de Salut Mental i Addiccions com més aviat millor. Finalment, consideren que tot i els canvis normatius, cal un canvi de mentalitat en la societat.