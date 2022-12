La fàbrica del Nadal es posa en marxa a Epizen

La màgia del Nadal s'instal·la a Epizen fins al pròxim 7 de gener. Durant aquestes setmanes, el centre comercial espera rebre la teva visita perquè et contagiïs de tot el que envolta el Nadal. I perquè això passi, Epizen obre les portes a la Fàbrica del Nadal un lloc al·lucinant, ple de colors, alegria i on viuràs bons moments amb tota la teva família.

L'entrada d'Epizen ja ho diu tot. L'accés principal ja mostra que alguna cosa màgica viuràs al centre comercial que dona la benvinguda al Nadal amb més il·lusió que mai. Els més petits estaran més que entretinguts amb els tallers i activitats que podran realitzar a la Fàbrica del Nadal amb l'ajuda dels elfs de Nadal. Pintaceres, contacontes, decoració de Nadal, entre altres, són les accions que es podran fer durant aquests dies. I per si no fos poc, per immortalitzar el moment, podràs endur-te una fotografia familiar junt amb un regal personalitzat perquè recordis que un dia vas formar part de la Fàbrica del Nadal.

I tot això sense perdre de vista les visites oficials del Pare Noel i de Ses Majestats els Reis d'Orient.

My Pyri com a tiquet d'entrada

Per poder entrar a descobrir la màgia de la fàbrica del Nadal s'ha de disposar de l'app My Pyri. Només amb ella es tindrà a accès a aquest món ple de fantasia i il·lusió (sino es disposa d'ella, el client podrà aprofitar-se de la wifi gratuïta d'Epizen per descarregar-se-la i gaudir de tot el que passa dins l'espai). Una vegada dins, es disposarà d'un tiquet amb vuit caselles que corresponen a les activitats i tallers que es poden fer a la fàbrica del Nadal. Amb un mínim de tres activitats fetes, Epizen et convida a menjar una hamburguesa del McDonald's.