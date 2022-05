La FAE valora molt positivament la temporada amb resultats històrics

Andorra la VellaDes de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) asseguren que no recorden una temporada com la d'enguany pels bons resultats aconseguits. Així ho han assegurat aquest dilluns tant el gerent de la federació, Carles Visa, com també el director esportiu dels equips d'esquí alpí, Roger Vidosa, durant la roda de premsa de balanç de la temporada que ha tingut lloc a la seu central de Crèdit Andorrà. L'entitat bancària és patrocinadora de la federació des del 2012 i es mostren molt orgullosos de poder acompanyar als esportistes i a l'equip, en una temporada en la qual "s'han aconseguit grans fites esportives que han marcat un abans i un després en la història de l'esquí andorrà", ha destacat el director de l'àrea Negoci Bancari Andorra de Crèdit Andorrà, Martí Alfonso.

De fet, ha remarcat que amb aquest patrocini volen promoure la pràctica de l'esquí i fomentar l'excel·lència esportiva amb l'objectiu final de consolidar encara més el Principat com un país de neu. "Tenim un clar compromís amb el sector de la neu i l'esquí, un dels pilars pel desenvolupament econòmic del país", ha indicat Alfonso, assegurant que amb aquestes col·laboracions volen fer créixer l'esport, fomentar la base i impulsar-lo a nivell professional.

Per la seva banda, Visa ha manifestat que es troben molt satisfets per la temporada. "Són molts anys de treball i d'esforç per aconseguir els resultats d'enguany", ha manifestat. En la mateixa línia, Vidosa ha destacat els bons resultats de Joan Verdú, ja que han servit per col·locar Andorra a la Copa del Món. De fet, l'esportista andorrà sortirà a la posició número 26. A més, en aquest any de Jocs Olímpics, Vidosa ha recordat el bon paper de Verdú amb una novena posició i la dotzena assolida per Cande Moreno, així com la progressió d'Àxel Esteve, els bons resultats d'Iria Medina o el bon paper dels més joves.

Durant la roda de premsa, també han estat presents alguns esportistes. Verdú ha manifestat que va començar la temporada amb molts problemes que li van impedir estar al 100%, però que finalment va poder obtenir bons resultats. De cara al futur, l'andorrà, estant dins els 30 millors a la Copa del Món, ha avançat que enfoca diferent la temporada, amb esperances de poder arribar a les finals que es disputaran aquí a Andorra. D'altra banda, la temporada d'enguany ha significat un punt d'inflexió per a Àxel Esteve, qui s'ha col·locat a la posició 125 del rànquing. Finalment, Cande Moreno ha comentat els bons resultats que va assolir a la Copa d'Europa, però ha afegit que encara té marge de millora en aquesta competició, tot i que ho compaginarà amb algunes Copes del Món.

Quant a la temporada vinent, Vidosa ha explicat que començaran a entrenar abans a pistes tot i que encara no tenen la data. Actualment, des de la federació estan barrejant dos escenaris de preparació, o només glacials o alternat glacials amb alguna estada Sud-amèrica, on fins i tot, podrien participar en alguna competició. Per acabar, el gerent de la federació ha reconegut que els bons resultats de Verdú donen més visibilitat a la FAE i, per tant, també als patrocinadors.