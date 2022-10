Les Falles de València tornaran a la capital l'any vinent

Andorra la VellaAndorra la Vella viurà de nou la festa de les falles de València la primavera de l'any vinent. Concretament, els dies 14, 15 i 16 d'abril serà la seu dels actes de celebració del desè aniversari de l'Associació Fallers pel Món, una entitat que cada any trasllada la tradició de la Comunitat valenciana a l'exterior.

Fallers pel Món ha decidit, doncs, escollir per segona vegada Andorra la Vella per celebrar actes tan tradicionals com la cremada d'una falla, una mascletà, els Moros i Cristians i fideuà i paella popular després de la bona experiència que van viure l'any 2019 al país. L'edició d'Andorra, de fet, va ser la més multitudinària i que més repercussió va tenir en els deu anys de vida de les trobades dels Fallers pel Món, amb més de 3.000 valencians desplaçats durant tres dies al Principat.

El Comú d'Andorra la Vella dona suport a la iniciativa i valora especialment la data de la celebració de les Falles de València pel retorn econòmic que suposarà per al teixit hoteler, de restauració i comercial de la parròquia. Aquest esdeveniment multitudinari arribarà a la capital el cap de setmana següent de Pasqua, en un moment en què baixa l'afluència turística.

Per a l'esdeveniment de l'any vinent, com ja es va fer el 2019, es dissenyarà un monument faller fet a mida per a Andorra la Vella, amb elements propis de la parròquia i que es cremarà el darrer dia de la festa.

Fallers pel Món ha presentat aquest dissabte a la nit al Centre cultural Bernat Baldovi de Sueca (València) l'edició de la festa del 2023, on s'ha donat a conèixer el nom d'Andorra la Vella davant de prop de 700 assistents. La cònsol major, Conxita Marsol ha fet arribar un missatge a través d'un vídeo on celebra que la parròquia torni a ser la seu d'una tradició que els valencians "defenseu amb molt de sentiment i orgull i que ens vau fer viure amb molta il·lusió". "Sabem que Andorra és una destinació que agrada als valencians i estem molt orgullosos de rebre-us al país", ha exposat.

Per la seva banda, el president de Fallers pel Món, José E. Amores, ha explicat que és la primera vegada en la història de Fallers pel Món que es repeteix destinació, ja que l'edició del 2019 a Andorra la Vella va complir amb escreix les expectatives i va ser la més multitudinària de les que s'han organitzat fins a la data.

A l'acte d'anit van acudir autoritats locals, entre les quals la consellera d'Educació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana, Raquel Tamarit, així com alcaldes i corporacions municipals, Juntes locals de diferents punts de la Comunitat Valenciana així com comissions falleres.