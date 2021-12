Les famílies busquen opcions econòmiques per als regals de Nadal

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 22 de desembre de 2011, va ser notícia...

Els comerços ja estan totalment encarats a la propera celebració del Dia de Nadal, i després de diverses campanyes de veure com baixa la demanda, han començat a presentar opcions econòmiques per atraure els clients. Els comerciants de les botigues de joguines afirmen que es nota la crisi, però reconeixen que els més petits solen ser els menys afectats. Per a aquest Nadal alguns comerços han triat joguines per oferir a preus més baixos, altres han optat per aprofitar el mercat de la segona mà, i altres conserven els avantatges dels negocis de tota la vida.

Les joguines estrella d'aquesta campanya de Nadal tornen a ser les nines Monster Highs, d'estètica inspirada en els films de terror i ciència ficció. L'any passat ja van tenir un gran èxit, però durant els darrers dies han tornat a ser les més demanades a les botigues de joguines. Al Basar Valira, de fet, gairebé no en queden, i això que aquests dies també han venut molt els complements creats per a aquestes nines, com el taüt que es converteix en joier o en llit, que ha tingut molt d'èxit.

Així, les joguines anunciades per televisió i les més destacades als catàlegs continuen sent les que més demanen els pares, que solen anar amb la llista feta, però enguany també es proven noves opcions. Al Basar Valira s'ha preparat una gran vitrina del seu aparador que només conté productes per un preu de 10 euros. La propietària de la botiga, Paquita Pozuelo, explica que al catàleg ja van incloure un apartat d'aquest preu i que la gent ho demana molt. Per això, han inclòs en aquest sector productes de qualitat perquè les famílies els puguin adquirir, i Pozuelo indica que la majoria de clients recorren a aquest apartat per als compromisos, i per als seus familiars més pròxims sí que es busquen el que ja saben que volen, ampliant una mica el pressupost.

Una altra alternativa econòmica per als regals d'aquestes festes es troba a la botiga Món Petit. Aquí, tothom qui té joguines, roba, complements o estris de nens petits que gairebé no han estat usats o que s'han conservat en bon estat, els pot portar per vendre'ls. Així ho han fet ja, en prop d'un any, fins a 320 persones, que han portat les joguines que no han acabat d'agradar als seus fills, la roba que se'ls ha quedat petita massa aviat, o el carret de passeig que no s'ha fet malbé. L'encarregada, la Melanie, explica que amb la seva botiga tothom hi surt guanyant, els qui porten material per vendre n'obtenen més guany que si l'haguessin d'acabar llençant, i els qui van a comprar poden trobar el material a meitat de preu que si fos nou.

Així, moltes famílies, tant del país com visitants, han decidit comprar els regals per als nens a la botiga Món Petit, i la Melanie assegura que els petits no tenen cap problema a rebre els regals sense la caixa original, ja que 'ja han crescut sabent el que és la crisi i són més flexibles i comprensius del que ho podíem ser nosaltres'. A més, afegeix que molts nens estan acostumats a què els seus pares portin les seves joguines a la botiga i per tant ho veuen normal, 'ja tenen la cultura de la segona mà'.

Pel que fa a la despesa que es fa en joguines, hi ha de tot, Pozuelo diu que hi ha qui compra quatre joguines de 10 euros i hi ha qui en compra quatre de 50. La Melanie, però, calcula que aproximadament la majoria de clients s'acostumen a gastar uns 50 euros, i coincideixen amb ella altres comerciants de botigues de joguines.