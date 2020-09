La farmacèutica AstraZeneca interromp els assajos de la vacuna d'Oxford per seguretat

La farmacèutica AstraZeneca ha decidit interrompre un assaig clínic per aconseguir una vacuna contra el covid-19, perquè un dels participants pateix "una malaltia potencialment inexplicable", segons ha informat un portaveu de la companyia a mitjans de comunicació nord-americans i recull Efe. "Aquesta és una acció de rutina que passa sempre que hi ha una malaltia potencialment inexplicable en un dels assajos mentre s'investiga, assegurant-nos que es manté la integritat dels estudis", ha indicat el portaveu a la cadena CNBC i el mitjà especialitzat Stat. El pacient voluntari que ha emmalaltit resideix al Regne Unit, d'acord amb Stat, que ha indicat que desconeix la naturalesa de la reacció adversa que ha patit l'individu, tot i que s'espera que es recuperi.



Aquesta és la vacuna que havia desenvolupat AstraZeneca, amb seu a Cambridge, al costat de la Universitat d'Oxford, i l'eficàcia s'estava experimentant als EUA, el Brasil i Sud-àfrica després que l'assaig hagués donat resultats positius en les fases inicials, quan es va provar amb mil persones al Regne Unit.



AstraZeneca tenia previst tenir la seva vacuna disponible per al primer semestre del 2021 i estava considerada com una de les més avançades del món per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). De fet, la UE ha precomprat 30 milions de dosis d'aquesta vacuna a Oxford i aquest dimarts Salut va anunciar que confiava començar a vacunar 100.000 catalans al desembre.



Al costat de les farmacèutiques Pfizer i Moderna, AstraZeneca és una de les tres companyies que tenen estudis en la fase 3 a Estats Units.

Aquesta és la primera vegada que un d'aquests assajos per aconseguir la vacuna contra el covid-19 ha de posar-se en pausa per raons de seguretat.