CanilloEl departament de Mobilitat ha informat a través de les xarxes socials que s'ha activat la fase groga a partir del Tarter, a la CG3. A més, comenten que es requereixen equipaments obligatoris per accedir a Arcalís i a França per la carretera RN22. Protecció Civil també recomana planificar els desplaçaments i evitar agafar vehicles particulars per la previsió de nevades durant tota la jornada a gran part del país, sobretot al nord.