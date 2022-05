Estàs a favor que el mirador del Roc del Quer i els ponts tibetans de Canillo siguin de pagament?

El comú de Canillo té previst ingressar aquest any fins a un milió d'euros gràcies al pagament que hauran de fer residents i turistes a partir d'aquest 2022 per visitar el pont tibetà de la Vall del Riu i el mirador del Roc del Quer. El cònsol major, Francesc Camp, assegura que l'entrada als equipaments tindrà un cost d'entre 3 i 6 euros, i es podran adquirir lots per tal que la visita sigui més econòmica.