El FC Andorra no jugarà a l’Estadi Nacional la següent temporada

Andorra la VellaEl Futbol Club Andorra haurà de buscar una nova llar per a la propera temporada, ja que l’Estadi Nacional no serà disponible amb el canvi de gespa programat pel Govern per al 2024. Aquest canvi de gespa, que transformarà el terreny de natural a artificial, té com a objectiu fer de l’Estadi Nacional un espai més polivalent per a diferents esports.

Segons RTVA, l’acord actual entre el club tricolor, la lliga i el rugbi nacional expira el juny del 2024, i segons Cabanes, ja és impossible renovar-lo. Davant d’aquesta situació, el Futbol Club Andorra està explorant alternatives per continuar competint. Mentre els treballs per al canvi de gespa a l’Estadi Nacional no comencin, l’opció més factible sembla ser l’estadi que està construint a Encamp la Federació de Futbol.