El febrer és mes de cuina d'hivern a La Massana

La MassanaCoincidint amb l’entrada en vigor de les noves mesures, que eliminen les restriccions d’aforament als restaurants, aquest dimarts donen el tret de sortida Les Jornades de Cuina d’Hivern, emmarcades dins el programa la Massana Fogons. “La nostra parròquia té un enorme potencial a nivell gastronòmic i aquestes jornades serveixen per posar en valor els nostres restaurants”, ha assegurat el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà, que ha fet un agraïment als restauradors "pel gran esforç" que estan fent per fer uns menús de qualitat i més tenint en compte els problemes de personal que estan patint.

Garrallà també ha destacat que les Jornades d’Hivern tenen sempre una gran acceptació entre els turistes però que també atrauen molt públic local. Les Jornades compten amb dotze menús, el mateix nombre que l’any passat, mentre que el Menú Calçots ha passat de quatre a set propostes. Pel que fa als ingredients dels menús, estan centrats en els productes de temporada i de proximitat, amb plats com el trinxat, l’escudella o diferents carns, que, tradicionalment, és el producte estrella del mes de febrer. No obstant, també hi ha altres ingredients, com el bacallà, el peix més característic dels territoris de muntanya, per les facilitats de conservació.

Xavier Fernández, responsable d’un dels establiments participants, destaca sobretot la gran varietat de menús per escollir, des de plats senzills a receptes molt elaborades. Per tant, anima a tothom a provar diverses de les propostes dels restaurants massanencs. Participen a les Jornades de Cuina d’Hivern: Angelo la Masana, Carroi Abba Xalet Suites Hotel, Hostal Palanques, Molí dels Fanals, Borda Raubert, Surf Arinsal, Gustus, Sentro’20, Coll de la Botella, Louis XV-Hotel Diana Parc, Tequilando i Versió Original.

D’altra banda, han preparat el Menú Calçots: Cal Silvino, Borda Eulari, Émo-Hotel Palomé, l’Hort de Casa, la Minjadora del Sinquede, Don Piacere i Toc-Club Anyós Park. D’altra banda, les Jornades inclouen també tasts de vins, a càrrec de MGI Gastronòmic i la promoció dels productors locals: Formatgeria Casa Raubert, Cervesa Alpha, el Pastador i Xocland. L’oferta completa es pot consultar a www.lamassana.ad.