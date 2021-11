FEDA adquireix cinc nous vehicles elèctrics i un d'híbrid

Escaldes EngordanyFEDA ha adjudicat recentment el concurs per a la compra de cinc nous vehicles elèctrics i un híbrid que substituiran els més vells de la flota actual. D'aquesta manera, la companyia fa noves passes cap a una flota menys contaminant, tal com es preveia al pla de mobilitat sostenible i es referma com una de les entitats del país més compromeses amb la mobilitat sostenible. Així, després de la inversió de més de 130.000 euros, el 2022 arribaran una nova furgoneta i quatre nous utilitaris 100% elèctrics, a banda d'un vehicle 4x4 híbrid. Amb la inclusió d'aquests nous, el 24% de la flota d'una cinquantena d'automòbils de FEDA serà elèctrica pura (pel 14% actual) i el 32% serà de mobilitat sostenible.

La política de FEDA és continuar els esforços per substituir els vehicles més contaminants i promoure entre la societat un dels objectius que preveu la Llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) per a tot el país: augmentar el percentatge dels vehicles a propulsió elèctrica en el parc automobilístic nacional de turismes fins al 20% com a mínim l'any 2030, i fins al 50% com a mínim l'any 2050.

A banda de la renovació del parc, FEDA garantirà internament que s'apliquin criteris d'eficiència, promovent que els col·lectius que més quilòmetres recorren siguin els que utilitzin els vehicles menys contaminants. En aquest mateix sentit s'alineen les accions de mobilitat que contempla el pla de mobilitat pioner de l'empresa. A més, FEDA està compromesa amb la mobilitat sostenible també amb accions de foment d'aquesta mobilitat a la resta de la societat. Entre aquestes destaquen especialment l'aplicació de FEDA Solucions Mou_T_B que fomenta una mobilitat més fàcil i sostenible, o la xarxa de carregadors per a vehicles elèctrics.