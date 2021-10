FEDA avança en la materialització del pla de mobilitat sostenible

EncampLa Llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) estableix que les empreses de més de 100 treballadors han de fer plans de mobilitat abans de finals del 2022. FEDA és una d'aquestes empreses que hi estan obligades, però es va avançar a l'obligació i "va ser la primera que va executar el seu pla de mobilitat", tal com explica la responsable de Projectes Distribució de l'empresa, Rosa Villalba. Aquest projecte "ha estat fet per treballadors" i preveu dinou accions, algunes de les quals ja estan implantades i altres en les quals s'hi treballa. Està planificat en tres anys i, per tant, el 2023 ha d'estar totalment implementat.

Villalba detalla que entre les accions cal destacar, per exemple, "el fet de desenvolupar el teletreball, que ha permès que es reduís la mobilitat entre el lloc de treball i casa pràcticament en un 40%". Una altra és l'aposta per la compra de vehicles elèctrics per anar renovant la flota. Així, fa poc FEDA ha tret una licitació per a la compra de cinc vehicles elèctrics, la qual cosa "permetrà pràcticament tenir un 24% de la flota purament elèctrica". De manera paral·lela, s'impulsa "la racionalització" de l'ús d'aquests vehicles, ja que tal com recorda Villalba, FEDA fa molts trajectes professionals i s'intenta "fomentar que els treballadors que fan més quilòmetres utilitzin els vehicles menys contaminants". Cada any, a més, es fa una enquesta per saber quins són els hàbits de mobilitat dels treballadors i com "van canviant". "Totes aquestes accions estan mesurades i programades i és l'equip de sostenibilitat el que fa el seguiment perquè el pla de mobilitat, al final, és una de les 77 accions que tenim dins el de sostenibilitat" que també treballa la parapública, destaca Villalba.

FEDA explica l'estratègia de mobilitat sostenible que està seguint.

Aquesta enquesta entre els empleats ha servit per constatar que la major part dels treballadors viuen a menys de cinc quilòmetres de la feina (un 46%). Un altre 37% viu a menys de deu quilòmetres. Malgrat això, la gran majoria es desplaça amb vehicles de motor tèrmic. És per això que des de FEDA s'estan impulsant mesures per promoure el transport públic i l'ús compartit del vehicle per anar a treballar. De fet, cal destacar que ja hi ha un 10% que es desplaça a la feina en transport públic, a peu o en vehicle elèctric. En aquest sentit, Villalba destaca la "bona acollida" que aquest pla ha tingut entre els empleats i emfasitza que les accions han sorgit d'ells mateixos. "Per a ells és un pla molt interessant. Hi ha alguns que fins i tot han adquirit el seu propi vehicle elèctric i estan molt sensibilitzats amb el tema de la mobilitat sostenible", defensa.

I per incidir en el canvi d'hàbits, a la intranet de l'empresa hi ha diferents recursos relacionats amb els plans de sostenibilitat i mobilitat, com per exemple la informació sobre el recorregut i els horaris de les línies de transport públic que passen pel davant de l'edifici administratiu de FEDA a l'avinguda de la Bartra i l'oficina d'atenció al públic que es troba ubicada a la plaça Lídia Armengol d'Andorra la Vella.

Villalba posa en relleu que la implantació d'aquest pla suposarà una millora dels hàbits de mobilitat dels treballadors i "a més a més el fet de baixar la petjada de carboni, que és un interès general per a tots".