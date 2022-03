FEDA Cultura i Andorra Sostenible organitzen un taller infantil per celebrar el Dia internacional de l’aigua

EncampEl món celebra el Dia internacional de l'aigua el 22 de març. Per aquest motiu, FEDA Cultura posarà en valor la importància de l'estalvi d'aquest recurs, un dels elements naturals més preuats, responsable de la major part de la producció d'energia nacional a través de la Central Hidroelèctrica. Ho farà mitjançant la sensibilització infantil amb un taller organitzat en col·laboració amb Andorra Sostenible aquest dissabte 19 de març. 'Tristaina i la fàbrica de l'aigua' és el títol de la proposta que s'articula al voltant d'un conte que explica el funcionament del cicle natural de l'aigua, com prendre consciència de l'element, i com fer un bon ús i estalvi d'aquest recurs, protagonitzat per una nena de cinc anys, la Tristaina. Els nens i nenes que s'apleguin aquest dissabte entre les 16 i les 17 hores al MW Museu de l'electricitat coneixeran a través del conte, però també amb algun exemple pràctic, quines de les activitats diàries de FEDA estan relacionades amb l'aigua.

A més, ho faran al costat d'un dels millors exemples d'aprofitament del recurs, una infraestructura imprescindible avui en dia, la Central Hidroelèctrica que aprofita la baixada de l'aigua embassada a l'estany d'Engolasters a través d'una canonada forçada per transformar la seva energia potencial en electricitat, fent-la passar per les turbines. Serà una activitat didàctica i divertida que alhora també incidirà en un dels objectius fonamentals amb el context actual, la importància d'apostar per les energies renovables, com la hidràulica.