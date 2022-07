FEDA Cultura torna a portar els tallers infantils a Engolasters aquest estiu amb 'La força de l’aigua'

EncampFEDA Cultura porta a Engolasters novament aquest estiu els tallers per a nens i nenes, que enguany tenen per títol 'La força de l’aigua'. Seran quatre oportunitats perquè els participants, de tres a set anys, coneguin la importància de l’aigua d’una manera lúdica i en un entorn tan singular com el Camí hidroelèctric d’Engolasters.

La primera de les cites serà aquest dijous a les 17 hores a la Casa dels guardes de FEDA. Els jocs són propostes senzilles que ajuden a entendre els efectes de l’aigua en el medi ambient, com per exemple, pel desgel o la contaminació. Hi ha un total de cinc activitats interactives amb les quals els nens i nenes aprendran sobre la importància de fer el món més sostenible, també tenint cura de l’aigua.

Enguany s’hi podran sumar tots els familiars que també vulguin participar en els tallers plegats. Als participants els acompanyaran dos membres de l’equip del MW Museu de l’Electricitat, que duran a terme les activitats i explicacions. El Camí hidroelèctric també serà l’epicentre aquest dimarts de 20 a 21.30 hores d’una altra proposta cultural. Se celebra la segona Nit d’estiu, amb una visita guiada al camí i les instal·lacions hidroelèctriques que s’hi troben, per conèixer-les a la fresca i des d’una perspectiva diferent.

Cal reserva per aquestes activitats, que es pot fer al museu al +376 739 111 o escrivint un correu a fedacultura@feda.ad.