FEDA garantirà que tota l'electricitat que es consumeixi durant els Campionats del Món d'Esquí sigui d'origen renovable

EncampForces Elèctriques d'Andorra (FEDA) garantirà que tota l'electricitat que es consumeixi al país durant els 15 dies que durin els Campionats del Món d'Esquí Alpí 2027 sigui d'origen renovable. Així ho han explicat aquest dilluns el director general de la candidatura Andorra 2027, David Hidalgo, i la directora general adjunta de FEDA, Imma Jiménez, a l'acte de presentació del pla director de Sostenibilitat i protecció del Medi Ambient i la signatura de l’acord d’intencions per uns Campionats del Món d’esquí alpí compromesos en aquests dos àmbits i amb la societat.

Hidalgo ha manifestat que FEDA és “el partner ideal” per desenvolupar el pla de sostenibilitat de la Candidatura i dels propis Campionats si la Federación Internacional d’Esquí (FIS) confirma Andorra com a seu per a les proves del 2027. Així mateix, ha explicat que fa anys que Grandvalira, l’estació que acolliria els campionats, ha integrat com a “pilar de treball” la sostenbilitat, de la mateixa manera que s’ha integrat en l’organització de les diferents Copes d’Europa i del Món que s’han realitzat al Principat, però en aquesta ocasió es vol fer “un pas més” i implicar la societat, i alhora dotar de cohèrència transversal a l’esdeveniment. Així per exemple, a més de garantir que l’electricitat que es consumeixi sigui d’origen renovable, els 15 dies que durarà l’esdeveniment es limitarà la mobilitat amb vehicle particular per accedir a les seus de competició.

“Tenim una oportunitat única per forçar canvis d’hàbits”, ha dit Hidalgo assegurant que es vol que aquests quedin com a llegat de la candidatura i contribuir així a fer un país més sostenible.

Per la seva part, FEDA posarà a disposició tots els mitjans possibles per afavorir la mobilitat sostenible durant aquells dies, a banda de certificar l’origen renovable de l’electricitat que es consumeixi. A més a més, des de la parapública s’impulsarà un projecte de compensació de la petjada de carboni de l’esdeveniment, encara per definir, segons ha avançat Jiménez, que es vol que sigui “un referent dels Pirineus”.

La FIS ha d’anunciar el proper 25 de maig quina serà la seu dels Campionats del Món d’Esquí Alpí del 2027. Independentment de si Andorra és l’escollida, moltes de les accions que es preveuen en el pla director de sostenibilitat i protecció del medi ambient es posaran en pràctica igualment per a l’organització de Copes d’Europa i del Món.