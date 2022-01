FEDA inicia les visites guiades a la central hidroelèctrica el 30 de gener

Andorra la VellaFEDA Cultura convida a la ciutadania a visitar el MW Museu de l'Electricitat i, a la vegada, descobrir en exclusiva l'interior de la central hidroelèctrica a partir del 30 de gener entre les 11 i les 13 hores. L'activitat té com a objectiu oferir una experiència on s'explica com funciona i com es crea l'energia hidràulica, així com la capacitat de la central de generar part de l'energia que es consumeix a Andorra.

Les visites estan adreçades al públic a partir dels 8 anys i són gratuïtes. A banda de la d'aquest final de mes, també hi ha altres tres programades pel 27 de febrer entre les 11.10 i les 13.10 hores; pel 27 de març entre les 11 i les 13 hores, i pel 24 d'abril també entre les 11 i les 13 hores. Per a inscriure's, els interessats han d'adreçar-se al correu electrònic fedacultura@feda.ad.

D'altra banda, FEDA també ofereix el taller infantil 'Sense plàstic és fantàstic', que s'inicia aquest dissabte, durant els mesos vinents. L'activitat se centra a ensenyar als més petits els trucs per consumir menys plàstic i també per a crear objectes lúdics amb els residus. A més, s'explica la capacitat de contaminació del material i la dificultat que representa fer-lo desaparèixer un cop produït.

D'aquesta manera, el taller tindrà lloc els dies 19 de febrer, 12 de març, 16 d'abril, 15 de maig i 18 de juny entre les 16 i les 17 hores al Museu de l'electricitat.