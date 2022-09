FEDA otorga el segell 'Llum Verda' a Caldea

Andorra la VellaEl director general de Caldea, Miguel Pedregal, ha rebut aquest dimarts, de la mà del director general de FEDA, Albert Moles, el segell 'Llum Verda', distintiu creat en pro de la cura del planeta, la sostenibilitat i l’ús dels recursos naturals per a la producció d’energia. L’obtenció d’aquest segell acredita que el 100% de l’electricitat que consumeix Caldea prové de fonts renovables, concretament de la central hidroelèctrica de FEDA. El distintiu té una validesa de 12 mesos a comptar des d’aquest setembre.

Caldea es converteix així en una de les primeres empreses del país en aconseguir aquest segell de qualitat, certificat per l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic del Govern d’Andorra. Confirma el seu compromís, impulsat des de fa dècades i que forma part del seu ADN, amb l’ús de les energies menys contaminants, la reducció de la petjada ambiental i dels gasos contaminants, per deixar un futur més verd a la societat actual i a les noves generacions. De fet, l’ús al 100% d’energia elèctrica renovable implica un estalvi d’emissions una mica per sobre del milió de quilograms de CO2 (equivalent) l’any.

Durant l’acte d’entrega del segell, Pedregal ha ressaltat que l’aposta de Caldea amb els seus clients per oferir-los unes instal·lacions verdes i menys contaminants "és absoluta i una prioritat". Ha recordat que les darreres dècades s’han anat fent passos emmarcats en aquest compromís per fer més sostenible la seva activitat, que ara han donat el seu fruit amb el segell 'Llum verda' el qual, a la vegada, es converteix en una "motivació per continuar implementant més accions els propers anys". L’objectiu, que també és una demanda de la societat, és seguir reduint el consum d’energia elèctrica, fer millores a les instal·lacions per fer-la més eficient i activar la producció pròpia d’energia, per exemple amb la instal·lació de plaques solars. "Hem fet molt, però encara ens queda molt per fer", ha manifestat Pedregal, dins la responsabilitat de Caldea per fer un bon ús dels seus recursos i reduir el seu impacte ambiental.

.

Així mateix, el director general de Caldea també ha fet una crida perquè altres grans empreses d’Andorra s’incorporin a aquesta certificació d’energia renovable, per oferir una imatge global de país alineat amb la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic.

En aquest sentit Moles, que ha felicitat Caldea per la iniciativa, ha explicat que el segell pretén ser "una oportunitat per a les empreses de contribuir al desenvolupament de les energies renovables al país i, alhora, alinear-se amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides". Ha recordat que la prioritat de FEDA és l’estalvi energètic i que se segueix treballant per incrementar la producció d’electricitat nacional, comptant amb la implicació dels privats.