FEDA podrà tallar la llum a part dels usuaris si no arriba prou electricitat dels països veïns

Andorra la VellaLa llei d'alerta energètica que Govern aprova avui inclou mesures importants davant de la potencial situació de crisi. El text recull el neguit per la possibilitat que torni a succeir un tall d'energia com el que va fer Espanya durant tres hores en les quals no va poder subministrar. Per aquest motiu, la llei d'alerta energètica inclou que FEDA (i les altres distribuïdores parroquials) podrà tallar de forma temporal el servei elèctric a part dels usuaris en moments on hi hagi carència per rebre energia i que ho farà de forma temporal. L'objectiu seria evitar la caiguda de tota la xarxa.

Concretament, el text recull que "en moments puntuals o en franges horàries determinades, l’energia elèctrica disponible en els mercats internacionals als quals té accés el Principat d’Andorra no sigui suficient per atendre la demanda prevista. En aquests supòsits, i atès que l’operador del sistema elèctric andorrà gaudeix de molt poc marge de maniobra per intervenir sobre la producció local, ha de poder actuar sobre la demanda, per mitjà d’interrupcions temporals selectives del subministrament; és a dir, si es produeix aquesta circumstància, l’operador del sistema elèctric ha d’interrompre el subministrament a algunes parts de la xarxa per garantir l’equilibri al seu conjunt i evitar que caigui íntegrament".

L'executiu aprovava avui aquesta legislació perquè "totes les entitats distribuïdores estiguin preparades per afrontar aquesta circumstància, i establir els criteris que s’han d’aplicar per garantir la continuïtat del servei als serveis públics essencials i, al mateix temps, per obtenir que la molèstia, inevitable, ocasionada per les interrupcions provisionals del subministrament afecti de la forma més lleu i equitable possible el conjunt d’abonats del Principat, amb independència de quina sigui l’entitat distribuïdora que els subministra".