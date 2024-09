La Federació de la Gent Gran demana pensions més altes

Andorra la VellaLa Federació de la Gent Gran ha demanat al Govern i a la Sindicatura que augmentin les pensions un punt per sobre de l'IPC, situant-les al voltant del 3,5% o 4%, en lloc del 2,5% previst. Segons Fèlix Zapatero, president de la Federació, ha destacat a RTVA que l'economia andorrana i les cotitzacions de la CASS han millorat, donant suport a aquesta proposta.

"Volem dir tant al Govern com a la sindicatura que siguin una mica magnànims amb el nostre col·lectiu i que la pensió no sigui només del 2,5%. Proposem que sigui d'un punt més, del 3,5%, o del 4%" ha afirmat Fèlix Zapatero. A més, han ressaltat el triomf del CAP de Ciutat de Valls i han expressat el desig d'establir un temps màxim de resposta en les visites d'atenció primària especialitzada per a l'any vinent.