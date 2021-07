La Federació de Golf considera un primer pas la participació en l'Europeu

Andorra la VellaLa Federació de Golf d'Andorra i el seu patrocinador principal, Crèdit Andorra, han fet una roda de premsa conjunta tot valorant la participació andorrana al Campionat d'Europa Amateur que es va disputar la setmana passada a Estònia. El director de Comunicació Corporativa, Màrketing i Transformació Digital de Clients de l'entitat financera, Joan R. Mas, ha "felicitat" a la Federació pel bon paper fet en el torneig. Mas ha afegit que "des de Crèdit, hem estat al costat del Golf i hi continuarem estant, perquè fem banca país" i ha destacat que "la participació en esdeveniments com aquest reforcen aquest compromís".

Per la seva part, el capità de l'equip de golf, David Teulé, ha destacat que "participant en esdeveniments així és com es creix". Pel que fa als resultats, ha recordat que "ens hem enfrontant a equips de països molt més grans que nosaltres i que comptaven amb jugadors semi professionals" i per això ha destacat que "el fet de guanyar a Sèrbia ens demostra que va ser una bona decisió participar en aquest campionat". A més a més, ha posat en relleu que "en el darrer partit, davant Croàcia, vam estar per moments per davant seu i vam acabar perdent per petits detalls" però que "l'experiència viscuda ens ha fet créixer com a equip i fer una molt bona pinya".

Finalment, el jugador David Esteve també ha tret conclusions positives. Cal recordar que Esteve va ser l'únic que va poder guanyar un punt a la tot poderosa Polònia. En aquest sentit ha destacat que "tot i que el golf és un esport individual, aquesta modalitat de competició fa que fem molta pinya tots els jugadors". De cara al futur ha posat en relleu que "el fet que hi hagi jugadors joves que puguin fer concentracions amb altres més veterans, però amb hàndicaps baixos, a la llarga, ens farà pujar el nostre nivell com a equip".

Projecte de futur

Teulé ha deixat clar que les aspiracions no acaben amb la participació en aquest campionat, i que això "només ha sigut posar la primera pedra de l'edifici". Ha explicat que "l'any vinent participarem al Mundial i d'aquí dos tornarem als europeus" i ha recordat que això és possible gràcies a l'ajuda dels patrocinadors, especialment de Crèdit Andorrà i la col·laboració de Govern.

El capità de l'equip de Golf ha indicat que la Federació ja treballa en el futur i ha donat valor a l'escola de golf, que ja compta amb una cinquantena d'alumnes, a banda del "golf escolar que ens permet que 1.500 infants hagin tingut ja un pal a les mans". Per cloure, ha explicat que tres jugadors joves, el curs vinent, viuran dedicats al golf. És el cas de l'Èric Galimany i l'Eduard Tort, que estan becats a universitats americanes, i l'Eudald Teulé, que es quedarà al país fent estudis en línia centrant-se en la pràctica esportiva.