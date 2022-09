Feliç Dia de Meritxell

Si tenies pensat arribar-te fins a Andorra aquest dijous 8 de setembre, has de saber que avui se celebra el Dia de Meritxell, festa nacional al Principat d'Andorra. Això suposa que durant tota la jornada d'avui tots els comerços del país estan tancats i, per tant, tots els negocis de Grup Pyrénées, entre ells, Pyrénées Andorra i Epizen no obriran de cara al públic.

La jornada serveix per retre homenatge a la patrona del Principat d'Andorra, la verge de Meritxell, que es troba al santuari de Meritxell ubicat a la parròquia de Canillo. Les principals celebracions tenen lloc en aquesta ubicació on tenen lloc la missa de l'Aurora, la missa jove i el solemne ofici en honor a la patrona que dirigeix el bisbe d'Urgell.