Ferit de gravetat en precipitar-se d'un quart pis

Andorra la VellaL'home que aquest dissabte al vespre es va precipitar, per causes que encara s'estan investigant, d'un pis de l'avinguda Carlemany va ser traslladat durant la matinada a un centre mèdic de Barcelona amb un traumatisme cranioencefàlic greu. Ho ha informat el cap de guàrdia de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, on va ser traslladat pels efectius del Servei d'Urgències Mèdiques (SUM) després de rescatar-lo del celobert on havia caigut per part del grup de rescat de muntanya del de bombers.

Els fets van tenir als volts de les nou del vespre, quan el cos de salvament i extinció d'incendis va rebre una trucada dels veïns de l'immoble alertant que una persona, aproximadament d'uns 40 anys, s'havia precipitat des d'un quart pis al celobert de l'edifici de la cèntrica avinguda escaldenca. Al lloc del succés s'hi van desplaçar efectius dels bombers, la policia i el SUM. Els efectius del grup de rescat de muntanya van poder accedir a l'espai on es trobava el ferit i el van rescatar utilitzant tècniques de salvament especialitzades de rescat en indrets amb dificultats.

En el moment de ser evacuat i traslladat al centre mèdic escaldenc l'home estava inconscient. A l'hospital se li van dur a terme les proves diagnòstiques corresponent per determinar la gravetat de les ferides que presentava, se'l va estabilitzar i als volts de la una de la matinada va ser traslladat amb helicòpter a la capital catalana.

Ferida greument una jove a Grandvalira

Durant la jornada d'aquest dissabte també va succeir un sinistre a l'estació de Grandvalira, quan una jove, de 13 anys, va patir un accident mentre esquiava a la pista Torrallardona, al sector de Soldeu, en el qual va sofrir un traumatisme cranioencefàlic i va haver de ser traslladada a Barcelona. Els fets van tenir lloc entre les dotze i la una del migdia d'aquest dissabte quan, la jove, qui baixada a gran velocitat per la pista, va caure i va picar amb força contra la neu, un xoc que, segons han informat, la va deixar inconscient des del primer moment, encara que portés el casc posat i cordat.

La menor va rebre les primeres cures al domini esquiable i tot seguit va ser traslladada a l'hospital de Meritxell, des d'on, finalment, va haver de ser transportada en helicòpter a un centre mèdic de la capital catalana per la gravetat de les ferides.