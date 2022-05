Ferit un home de 79 anys després de ser atropellat a Andorra la Vella

Andorra la VellaUn home resident de 79 anys ha resultat ferit aquest dimecres al matí després d'haver estat atropellat per un turisme BMW Xdrive a Andorra la Vella. Segons informa el Cos de Policia, els fets han tingut lloc al carrer de la Cúria d'Andorra la Vella a les 11.35 hores. Arran del succés, s'ha traslladat el vianant a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se li han avaluat les lesions i se l'ha sotmès a proves per descartar ferides més greus de les que ha patit inicialment.

Els agents de la policia també s'han hagut de desplaçar aquesta matinada a la capital per tal d'intervenir en un accident que ha tingut lloc a les 6.38 hores. En el sinistre s'han vist implicats dos vehicles, un turisme Ford Puma i una motocicleta Kymco Agility City 125, ambdós amb matrícula del Principat. En aquest cas ha resultat ferit el conductor de la motocicleta, un jove resident de 20 anys.