Dos ferits lleus després de bolcar el vehicle i caure a l'aparcament de la plaça de Braus

Andorra la VellaEnsurt el que s'ha viscut aquesta matinada al carrer Prat de la Creu, i concretament a l'altura de la rotonda de l'edifici administratiu del Govern, després que un vehicle hagi relliscat per l'estat de la carretera a causa de la neu i hagi caigut cap per avall a l'aparcament de la plaça de Braus. Una dotació del cos de bombers s'ha trobat amb el turisme quan es dirigia a fer un altre servei a la capital al voltant d'un quart de sis de la matinada.

El cap de guàrdia ha explicat que en el vehicle, amb matrícula andorrana, hi havia dues persones que, sortosament, han resultat ferides lleus. El sinistre no ha tingut més gravetat tenint en compte que el cotxe ha caigut sobre una caseta d'obres ubicada a l'aparcament que ha amortit el xoc. El que sí que hi ha hagut són danys materials, ja que abans de caure s'ha endut un tram de la barana que separa Prat de la Creu amb l'aparcament.

Fins al lloc dels fets, a banda dels bombers, també s'ha desplaçat efectius del Cos de Policia. Després de treure els ocupants del turisme, se'ls ha traslladat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Amb tot, es tracta d'un accident que ha estat aparatós, però que no ha deixat conseqüències greus.