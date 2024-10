Ferrariman "en estat molt greu" a l'Hospital de Girona

Andorra la VellaAquest dissabte a la tarda, l’empresari andorrà Xavier Caballol, conegut com a Ferrariman, i la seva parella van patir un accident d’avioneta prop del camp d’aviació de Viladamat, a l’Alt Empordà. Les causes de l’accident encara no s’han fet públiques. Segons informa l'Hospital "tots dos, tant el senyor com la noia estan en estat greu amb diagnòstic reservat. La noia ingressarà a planta i ell estava a reanimació"

A causa del sinistre, la seva parella va quedar greument ferida, mentre que Ferrariman va patir ferides de menor gravetat. Ambdós van ser traslladats a l’Hospital Josep Trueta de Girona pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís poc abans de les set de la tarda i van haver d’excarcerar els dos ocupants de l’aeronau. Set dotacions de bombers i el Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) van participar en les tasques de rescat, mentre el SEM va mobilitzar dues unitats terrestres i un helicòpter per atendre les víctimes.

Ferrariman, que fa uns mesos es va comprar una avioneta després de marxar d’Andorra, havia compartit vídeos dels seus viatges i explicat que, després d’obtenir el títol de pilot, es veia capacitat per volar amb garanties.