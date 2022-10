Fes que la teva disfressa sigui d'un Halloween de por

Si pretens posar-te a la pell d'un personatge de l'exitosa sèrie televisiva "The walkind dead" o "Resident Evil" i vols aconseguir un total look de Halloween has d'arribar-te fins a Epizen, a Sant Julià de Lòria.

A Iblú, òptica Andorra trobaràs les lentilles de fantasia perquè el teu vestuari de Halloween sigui complet. A la botiga tens disponible diferents lentilles de colors perquè obtinguis l'efecte i aspecte desitjat. I és que un bon zombi ha de tenir aquella mirada inquieta que ens posa en alerta i ens fa tremolar de por.

Recorda que Epizen ja està preparat per celebrar el pont més terrorífic de l’any, que culminarà el pròxim 31 d’octubre amb la nit de Halloween, que aquest any arriba farcida de propostes encaminades a la diversió dels visitants, amb moments de suspens i, com no podria ser d’una altra manera, amb espais aterridors ambientats per l’ocasió.

Avui divendres, Epizen et rebrà amb una ambientació de Halloween total. L’equip del centre comercial anirà disfressada i els passadissos del centre comercial més gran d’Andorra s’omplen d’elements decoratius inspirats en les clàssiques carabasses de Halloween. L’organització convida a tots els clients d’Epizen a afegir-se a la festa i visitar el centre amb disfresses que recordin personatges propis d’aquesta celebració. Els qui ho facin podran participar en el concurs de disfresses i optar a algun dels premis que se sortejaran valorats cadascun en 150€.