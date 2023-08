Festes Majors d'Andorra a l'agost: música, tradició i alegria en diferents pobles

Andorra la VellaEl mes d'agost arriba carregat d'emocionants Festes Majors a diversos pobles d'Andorra, amb activitats que combinen tradició i diversió per a totes les edats. És una oportunitat perfecta per gaudir de l'esperit festiu i les tradicions locals. A continuació, presentem les dates i els llocs on es realitzaran les celebracions:

1 d'agost - Festa Major de Llorts: El poble de Llorts inaugura el mes amb la seva Festa Major, plena d'actes per als seus habitants i visitants. Música de 'Bugatti', balls tradicionals i una gran varietat d'activitats ompliran els carrers d'alegria i confraternitat.

Del 4 al 9 d'agost - Festa Major d'Andorra la Vella: La capital d'Andorra viurà tres intensos dies plens d'activitats per celebrar la seva Festa Major. Concerts de Melendi o Mariona Triquell i Edu (de Eufòria), balls, i altres esdeveniments culturals oferiran una experiència única als assistents.

10 d'agost - Festa Major de l'Aldosa: El pintoresc poble de l'Aldosa celebra la seva festa amb una àmplia gamma d'activitats per a tota la família. Jocs tradicionals, gastronomia local i una gran atmosfera festiva són els ingredients d'aquesta festa.

15 i 16 d'agost - Festa Major de Sornàs: El petit poble de Sornàs es converteix en l'escenari d'una gran celebració amb música de DJ Shin, balls i altres activitats per als seus veïns i visitants. Una oportunitat per conèixer la seva cultura i tradicions.

Del 13 al 17 d'agost - Festa Major d'Encamp: Encamp s'omplirà d'alegria durant aquests dies amb una àmplia varietat d'actes per a totes les edats. Dj Moncho , DJ's Ernest Codina i Enric Font de RAC105 o el Concurs de porró són algunes de les activitats del comú.

15 i 16 d'agost - Festa Major de la Massana: Els carrers de la Massana es vestiran de festa amb música a càrrec de Dj Tunyi, hamburguesada i activitats per a tothom. És una oportunitat única per viure l'esperit del comú.

21 d'agost - Festa Major de Santa Coloma: Santa Coloma celebra el seu gran dia amb actes tradicionals i diverses activitats per a la diversió de grans i petits.

21 i 22 d'agost - Festa Major d'Arinsal: El poble d'Arinsal tancarà el mes amb una gran festa plena de color i animació. Música en directe, focs artificials i moltes sorpreses més t'esperen en aquesta celebració.

Sigui quin sigui el poble que decideixis visitar, les Festes Majors d'Andorra et conviden a experimentar l'esperit festiu i la riquesa cultural d'aquest país pirenenc.