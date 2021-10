Finançament públic anual a AINA i Càritas de 49.500 i 27.000 euros, respectivament

AndorraEl Govern ha aprovat aquest dimecres durant el consell de ministres i a proposta de la titular de la cartera d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, els pagaments corresponents al finançament anual d'AINA i Càritas per un import de 49.500 i 27.000 euros, respectivament, en el marc del conveni de col·laboració de l'executiu amb les entitats.

En referència a la subvenció al conjunt dels programes i projectes socials d'AINA, el Govern formalitza el pagament anual a la societat privada d'iniciativa cívica compromesa amb els infants i els adolescents que es troben en situació de vulnerabilitat i d'exclusió social, que ofereix activitats d'interès social i d'utilitat pública, com el servei d'esplai diürn, colònies i formació de monitors de lleure, en horari extraescolar i en període de vacances escolars.

Pel que fa al finançament anual de l'entitat provada Càritas d'iniciativa cívica que executa i desenvolupa programes d'atenció social específics en l'àmbit nacional com són el Banc d'Aliments, el rober, voluntariat i programes de suport psicològic i jurídic, destinats a persones i famílies que es troben a Andorra i que no poden ser beneficiàries del Sistema de serveis socials, per no complir els requisits d'accés, així com a les persones i famílies que es troben en seguiment per part d'Afers Socials, però que requereixen una protecció més específica que l'executiu no proporciona directament, per no disposar d'aquests serveis.

D'aquesta manera, des del Govern es valora aquests programes que esdevenen molt importants per mantenir l'actual nivell de qualitat de serveis socials al país, i referma la conveniència de mantenir aquests convenis estables, prorrogables al llarg dels temps que permetin una coordinació estreta entre els serveis socials de l'executiu i els de Càritas.