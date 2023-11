Fins a 11.763 euros recaptats en la Caminada Contra el Càncer

Andorra la VellaLa Caminada Contra el Càncer ha recaptat en el seu 10è aniversari un total d'11.763,57 euros, una xifra que supera amb escreix la d'anys anteriors. Aquest import és la suma dels diners recaptats amb la venda de les samarretes oficials, que ascendeix a 11.063,57 euros, més els 700 € aportats per la Fundació Jacqueline Pradère.

En aquesta edició, tot i que no s'han venut la totalitat de les 2.000 samarretes destinades a la causa, sí que s'ha superat la recaptació en quasi 2.000 € respecte a l'any anterior, fet que demostra la gran implicació dels participants; recordem que l'aportació en la compra de la samarreta era voluntària.

D'altra banda, el nombre de participants en la Caminada ha estat al voltant de 1.500, una xifra considerable que supera també la participació de la passada edició. Els assistents van caminar 4 km pels carrers d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany en una gran marea de colors formada per famílies, amics i fins i tot mascotes, amb sortida i arribada a la Plaça de Poble, on els esperava una tassa de brou calent, gentilesa d'Aneto.

El xec ha estat lliurat conjuntament el passat dijous 23 de novembre per Cristina Urbiola, en representació de la Fundació Jacqueline Pradère, i per Josep Maria Charques, en representació de Grup Pyrénées, al president d'Assandca, Josep Saravia, que ha agraït la implicació de les dues entitats en l'organització de l'acte, així com a CityXerpa, nou patrocinador de l'esdeveniment en aquesta edició. Humans, Magda Mata, inauguraran l'equipament a les 16.30 h.

L'equip comunal ha impulsat l'ampliació i la millora de les instal·lacions per al benestar de la gent gran. Les obres, que han tingut un cost de 2,7 milions d'euros, han servit per reformar totalment l'antiga planta i construir una planta superior, cosa que permet guanyar en superfície i serveis per al gaudi dels padrins i les padrines. En concret, amb la nova planta i els annexos, la Llar de jubilats guanya 600 metres quadrats.

A la planta baixa s'hi ha ubicat el bar-menjador, una zona de billars i ping-pong i una cuina. En aquest mateix nivell s'ha construït un annex destinat a acollir les instal·lacions del Departament d'Acció Social, que tindrà dos despatxos, una recepció, i una sala de reunions, i permetrà un accés independent de la Llar de jubilats. La planta nova s'ha habilitat com a sala de ball o per a altres activitats, una zona de sofàs i televisió, un espai dedicat a taller de treballs manuals i els despatxos de la llar. Cada planta disposarà també de banys. A més, a sobre de la primera planta, els padrins i padrines podran gaudir d'una terrassa amb una zona d'arbres, jardineres i bancs i un espai per jugar a petanca.