Fins a 175 esquiadors de 15 països disputaran la 30a edició del Trofeu Borrufa

Andorra la VellaDel 24 al 27 de gener, l'estació d'Ordino Arcalís de Grandvalira acollirà la 30a edició del Trofeu Borrufa, una de les competicions d'esquí infantil i juvenil de referència a Andorra, i també a escala internacional, que se celebra any rere any al país de manera ininterrompuda i que forma part del calendari de les proves FIS. De la mateixa manera que durant el 2020, el comitè organitzador, el ministeri d'Esports, el comú d'Ordino i Crèdit Andorrà han sumat esforços per poder celebrar una nova cita que, novament, estarà marcada per les restriccions a causa de la pandèmia, si més no pel que fa al nombre de participants i els actes de benvinguda, que concentraven un important nombre d'esportistes a la plaça Major d'Ordino.

Tot i això, durant aquesta edició hi participaran fins a 175 esquiadors de 15 països diferents. A banda d'Andorra, hi prendran part esportistes d'Argentina, Bèlgica, Brasil, Xile, Espanya, França, Estònia, Gran Bretanya i Països Baixos, mentre que s'està treballant per acabar de confirmar la presència d'Hongria, el Líban, Mònaco, San Marino i Ucraïna. Al nombre total de corredors cal sumar, a més, l'arribada d'una norantena de persones que conformen l''staff' de les diferents delegacions. Pel que fa a l'equip andorrà, el gerent de la FAE, Carles Visa, ha detallat que s'han seleccionat els 20 millors corredors del país en l'actualitat, que participaran en les modalitats d'U14 i U16.

Tal com ha indicat el director de Màrqueting de Grandvalira, David Ledesma, el dilluns 24 i dimarts 25 tindran lloc les modalitats d'eslàlom i gegant, mentre que els dos dies següents es deixarà pas a les proves de velocitat. Per tal de respectar la seguretat sanitària, Ledesma ha manifestat que s'han treballat uns protocols "exhaustius" que obliguen a preservar les bombolles de convivència "i fan que l'esdeveniment sigui segur". A banda d'aquest esdeveniment, s'ha felicitat que aquest febrer Andorra celebrarà el 10è aniversari de la Copa del Món i, tanmateix, ha recordat que és vigent la candidatura del Principat per esdevenir la seu del campionat mundial del 2027.

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha destacat la visió que van tenir les persones que van configurar l'esdeveniment en un inici perquè "van creure que Andorra reunia els requisits per ser l'epicentre de la neu", apropant joves de diferents nacionalitats. En aquest sentit, ha recordat que l'esquí escolar és un dels trets diferenciadors del Principat, ja que en la resta de països no és una activitat que s'inclogui dins la càrrega de l'activitat lectiva. A més, ha defensat que aquesta competició s'alinea amb el treball del ministeri d'Esports, per la qual cosa es continuarà donant suport els anys vinents.

Pel que fa a la representació comunal, el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, ha explicat que enguany se sumen "30 anys d'il·lusió, esforç i dedicació de generacions de joves esquiadors seleccionats per la FAE que ens han fet viure moments d'orgull". En aquest cas, Mortés ha posat l'accent en la capacitat del Borrufa de generar talent i contribuir a la professionalització dels esquiadors andorrans. Abans de concloure, ha volgut fer una menció especial a l'esforç dels voluntaris i sobretot al patrocini de Crèdit Andorrà, un aspecte clau perquè la competició tiri endavant durant tots aquests anys.

A l'últim, el director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Nous Canals de Crèdit Andorrà, Joan R. Mas, ha manifestat que durant tot aquest temps s'ha aconseguit consolidar el Trofeu Borrufa fins a arribar al punt de centrar el calendari de la FIS durant quatre dies. "Des de Crèdit Andorrà ens sentim molt orgullosos de ser part activa d'un esdeveniment que s'ha convertit en una prova consolidada en el nostre país. L'esquí és un dels principals protagonistes de l'activitat d'Andorra", ha manifestat. Amb tot, ha recordat que els resultats, així com l'evolució de la competició, es podrà seguir en directe a través de les xarxes socials de l'entitat.