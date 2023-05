Fins a 260 participants a la festa de cloenda del consell d'infants

Andorra la VellaFins a 260 infants de sis centres educatius de la parròquia d'Andorra la Vella han pres part aquest divendres en la festa de cloenda del consell d'infants. El cònsol major, David Astrié, ha posat en relleu el fet "atípic" que la festa tingui lloc abans que se celebri el consell infantil, que tindrà lloc el 6 de juny, però ha aclarit que s'ha hagut de fer així per disponibilitat de les instal·lacions de l'estadi comunal. Astrié ha subratllat que en el 6 de juny els infants proposaran les iniciatives que han treballat aquest curs i ha afegit que siguin "gairebé totes realitzables" i que fins i tot algunes ja estiguin materialitzades i senzillament calgui només millorar-ne la comunicació i la senyalització. El fet que les propostes siguin factibles "vol dir que tant els alumnes com els professors treballen coses que estan a l'abast del comú", ha emfasitzat.

El cònsol major de la capital ha manifestat que molts aspectes que el comú ha materialitzat han sorgit del consell d'infants i ha posat com a exemple el tobogan que es va fer al parc Central. "Si veiem que són realitzables ens agrada fer-ho" i d'aquesta manera ha avançat que les sis propostes que els infants posaran sobre la taula al consell d'infants són materialitzables i n'hi ha que ja estan fetes, com per exemple un camí per a bicicletes entre l'escola de Santa Coloma i el parc fluvial. En aquest sentit, ha manifestat que ja està construït i que potser el que cal és "reforçar" la comunicació o la senyalització. El cònsol ha subratllat la "sensibilitat" que mostren els infants amb la sostenibilitat i que moltes de les propostes vagin en aquesta línia.

Astrié ha manifesta que aquesta festa és "molt esperada" pels infants i que des del comú els "agrada molt" poder-la fer. També ha volgut recordar que els jocs del parc Central estan sent renovats i que és previst que cap al 24 de juny les obres ja estiguin acabades i els infants "puguin disposar d'uns jocs totalment renovats".

Qüestionat sobre el multifuncional, Astrié ha puntualitzat que ell el que defensa és que l'estadi comunal sigui "per al poble", és a dir, que sigui una instal·lació que pugui encabir les propostes que fan els clubs i les escoles de la parròquia. Ha reiterat, però, que és compatible aquesta instal·lació amb el multifuncional i que el que cal tenir en compte és que la reforma del comunal no es pot encarar fins que es facin els jocs dels petits estats, és a dir, fins després del mes de maig o juny. Així, ha assegurat que "en el mandat passat es va acordar fer aquí (al comunal) i pot ser i nosaltres estem molt contents perquè es feia a Andorra la Vella". També ha destacat que si l'FC Andorra té "altres opcions mirades a altres llocs s'han d'escoltar". Ha incidit que mantenir l'estadi i fer el multifuncional "no és incompatible" i que començar abans el multifuncional "podria" ser abans no es faci la reforma del comunal.