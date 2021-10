29 persones han estat atropellades a la via pública durant el 2021, la majoria a passos de vianants

Andorra la VellaLa tercera i darrera campanya de seguretat viària 'Missió Zero Accidents' que llencen l'Automòbil Club d'Andorra (ACA) juntament amb el Govern, se centrarà en la conscienciació de la ciutadania per reduir els atropellaments a la via pública. A Andorra, fins al 30 de setembre, s'han produït 29 atropellaments, 18 dels quals han estat en passos de vianants. Amb aquestes xifres, el secretari general de l'ACA, Toti Sasplugas, ha remarcat la importància per reduir aquest tipus d'accidents. De fet, també ha explicat que un informe de la Comissió Europea mostra com un 21% de les víctimes de trànsit són vianants, la majoria de les quals són persones majors de 65 anys.

"Els passos de vianants que no disposen d'una senyalització vertical és on hi ha una major incidència d'accidents", ha manifestat Sasplugas, afegint que en l'Informe de la Mobilitat de l'Automòbil Club d'Andorra (IMACA) del 2012 van presentar recomanacions per com reduir els accidents. Entre aquestes, es recomanava fer passos de vianants més uniformes, evitar els passos on s'obstaculitzi la visió o millorar-ne la il·luminació, ha explicat. "Totes aquestes recomanacions es van recollir i els comuns han fet els seus passos", ha indicat.

Pel que fa a la campanya, Sasplugas ha declarat que s'havia de centrar en només un missatge clau i senzill. Per aquest motiu, els eslògans són 'Mirem-nos' i 'Junts fem via'. Quan es produeix una interacció visual entre vianant i conductor, "es produeix una acció de seguretat", ha emfasitzat el secretari general de l'ACA, qui ha afegit que la campanya va dirigida als dos col·lectius, ja que comparteixen espai a la via pública. Per a mostrar aquest simple gest de la mirada, s'han llençat vuit espots publicitaris gravats en cada parròquia i al Pas de la Casa amb l'ajuda de l'Escola de Teatre i amb els agents de circulació, i aniran destinats a les xarxes socials, als mitjans audiovisuals i a les ràdios. La campanya tindrà una durada de tres mesos, i el fil conductor d'aquests espots és "un mim que et recorda que has de fer el gest de mirar", ha explicat.

Durant la presentació, que s'ha celebrat a la sala d'actes de MoraBanc, també ha participat el president de l'ACA, Enric Tarrado, qui ha explicat que és important que es tinguin les normes i els consells de precaució clars en un país on hi ha "una gran circulació de vehicles, no solament amb la mobilitat interior sinó també amb l'exterior". A més, ha agraït la importància dels serveis de circulació comunals en aquesta campanya perquè "la gent pugui entendre millor el missatge".

Per la seva banda, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha confirmat que aquest conveni amb l'ACA per aquestes campanyes, que s'acaba enguany, tindrà continuïtat en un futur. Tot i així, ha informat que la nova col·laboració es farà amb el ministeri de Territori i Habitatge, concretament, amb el departament de Mobilitat, i ha avançat que ja s'han iniciat els contactes i "estic convençut que no hi haurà cap tipus d'inconvenient". El ministre també ha recordat que abans d'iniciar aquest conveni el 2019, el Govern ja havia impulsat polítiques per reduir la sinistralitat a les carreteres amb millores del manteniment de la via pública, amb la instal·lació de mecanismes de control de la velocitat i amb les formacions i la conscienciació a les escoles. Finalment, en l'acte també ha estat present la directora de Comunicació i Marca de MoraBanc, Mireia Maestre, ja que el projecte forma part de la branca ACA Impuls MoraBanc. "Volem fer un país on moure's sigui més sostenible i segur", ha manifestat.