Fins a cinc detinguts per maltractaments en l'àmbit domèstic

Escaldes-EngordanyEl Cos de Policia ha procedit a la detenció de 28 persones durant aquesta darrera setmana (del 16 al 22 de maig del 2022). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (3), contra la seguretat del trànsit (10) i altres delictes (15), entre les que destaquen les de cinc persones per presumptes maltractaments en l'àmbit domèstic.

La primera d'aquestes detencions es va produir el 21/05/2022 a les 00:24 hores a Escaldes-Engordany. Es tracta d'un home resident de 40 anys, a qui se li imputa un presumpte delicte contra la integritat física i moral -àmbit domèstic-. Els agents van ser requerits en un domicili particular per una discussió de parella que va derivar en una agressió de l’interessat envers l’altra part.

També el 21/05/2022 a les 20:10 hores a Andorra la Vella, es va detenir un home resident de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral -àmbit domèstic-. La seva ex-parella va presentar denuncia prop dels serveis de policia per un episodi de violència física envers la interessada.

I encara el 21/05/2022 a les 21:00 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir una dona resident de 40 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral -àmbit domèstic-. Els policies van ser requerits per una discussió de parella que va derivar en una agressió de la interessada envers l’altra part.

L'endemà, el 22/05/2022 a les 05:20 hores a Andorra la Vella, es va produir la quarta detenció per un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Es tracta d'un home resident de 27 anys. La Policia estava efectuant una parada de prevenció d’aldarulls a la sortida d’un establiment d’oci nocturn, i va serquerida per una dona que havia patit una agressió per part de la seva ex-parella -el detingut-.

També el 22/05/2022 a les 17:36 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir un home resident de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral -àmbit domèstic-, i contra la funció pública -desobediència-. La seva parella va presentar denúncia prop dels serveis policials per un episodi de violència física envers la interessada.

Baralles, delictes contra la justícia i contra el tràfic jurídic

El 18/05/2022 a les 06:26 hores a la frontera del DCNJ, es deté un home no resident de 40 anys com a presumpte autor d'un delicte contra el tràfic jurídic -usurpació d’identitat i falsificació de document-. L’interessat s’identifica amb un document del qual no és el titular.

El 19/05/2022 a les 16:42 hores a Andorra la Vella, es deté un home resident de 43 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia, en incumplir la pena d’arrest nocturn al Centre Penitenciari.

El 20/05/2022 a les 10:45 hores altra vegada a la frontera del DCNJ, es va detenir un home no resident de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic. En un control rutinari d’entrada al Principat, l’interessat s’identifica amb el seu passaport, però en verificar-ho per les seves empremtes dactilars al sistema informàtic, es constata que amb anterioritat, en dues ocasions, havia estat controlat anant indocumentat, donant una identitat diferent.

El 20/05/2022 a les 14:50 hores a Andorra la Vella, es deté un resident de 24 anys, com a presumpte autor dels delictes contra: la llibertat (amenaces), l’honor (injúries) i la funció pública (resistència i desobediència). Els policies van ser requerits en un carrer d’Andorra la Vella, ja que un turisme ocupat per dues persones obstaculitzava a la resta d’usuaris. En intervenir, el detingut (passatger d’un turisme) té una actitud exaltada envers els agents interventors.

El 22/05/2022 a les 02:40 hores a Andorra la Vella, es detenen tres residents -una dona i dos homes de 28, 21 i 24 anys respectivament-, com a presumptes autors dels delictes contra l’honor -injuries- per part de la dona, i funció pública i honor -resistència i injúries- per part dels dos homes. Els agents van ser requerits en un carrer d’Andorra la Vella per una baralla entre vàries persones. La detenció dels interessats es produeix ja que tenen una reacció desproporcionada envers els agents interventors.

El 22/05/2022 a les 06:10 hores a Andorra la Vella, es detenen altres tres homes, residents de 18, 19 i 20 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral -lesions-. Els policies van ser requerits per una baralla a l’exterior d’una estació de servei entre vàries persones.

Delictes contra la salut publica

El 18/05/2022 a les 16:10 hores a la frontera del riu Runer es deté un home resident de 62 anys per introducció d'1,3 grams de cocaïna, quan accedia al Principat a l’interior d’un turisme. La intervenció és fruit d'un control rutinari.

El 21/05/2022 a les 01:30 hores a Andorra la Vella es deté en un control rutinari un home resident de 20 anys per possessió de 0,9 grams de cocaïna.

El 22/05/2022 a les 13:45 hores a la frontera del riu Runer un home no resident de 35 anys és detingut per introducció de 0,3 grams d’èxtasi, quan accedia al Principat a l’interior d’un turisme. La intervenció va tenir lloc en el marc d'un control rutinari.

Delictes contra la seguretat del trànsit

Aquesta setmana s'han detingut 10 conductors per delictes contra la seguretat del trànsit. Nou d'ells presentaven taxes d'alcoholèmia diverses, arribant a 2,58 g/l la més elevada. El desè conductor detingut va donar positiu a la prova de control de tòxics salivar.