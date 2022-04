La fira de Sant Jordi de la capital referma la indústria literària

Andorra la VellaEl retorn a la normalitat, tot i que passat per aigua, de la fira de Sant Jordi a Andorra la Vella, ha demostrat, un cop més, el valor de la indústria cultural literària del país amb un rècord de participació de paradetes de llibres i roses, i un gran èxit d'assistència. Així ho han manifestat la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, qui han celebrat poder tornar a festejar la diada deixant de banda la pandèmia del coronavirus i les mascaretes, tot i que han coincidit en el fet que "l'únic que ens ha fallat ha estat el temps", motiu pel qual la celebració s'ha traslladat de la plaça del Poble a l'interior del Centre de Congressos.

"Els paradistes estan molt contents perquè tenen una oportunitat, sobretot els de llibres perquè amb la pluja tenen molts problemes i estan satisfets amb la solució", ha dit Marsol. En la mateixa línia s'ha pronunciat Espot, qui n'ha fet una valoració agredolça, "però més dolça que agra", posant en relleu la recuperació de la normalitat prepandèmia. "Veure tanta gent sense mascareta, tornant a interactuar, abraçant-se i fent-se petons, crec que és una molt bona notícia i també denota l'esperit de Sant Jordi, que no és només comprar roses i llibres, i fomentar l'amor i la cultura, sinó que també és retrobar-se, parlar i socialitzar", ha asseverat.

El líder de l'executiu també ha posat de manifest la seva aposta literària per la diada recomanant la lectura de diversos volums com 'Morts qui us ha mort', "que ens transporta a la identitat del nostre país", 'La Senyoreta', per endinsar-se en la vida i quotidianitat de l'última hereva de Casa Rossell, '100 coses que has de saber sobre Andorra' per "conèixer la realitat del nostre país", i els poemaris de Josep Dallerès, Joan Ramon Marina i Ester Fenoll, tot considerant que "a vegades no donem suficient importància a la poesia com a gènere literari i crec que avui és un bon dia per reivindicar-la".

Per la seva banda, Riva ha destacat l'increment dels escriptors andorrans com de les llibreries i editorials. "Veiem que és una indústria cultural molt ben estructurada des de la vàlua de l'escriptor, l'editorial i el llibreter que estan traient pit i estan funcionant d'una manera creixent i constatant cada cop més vendes i més producció literària", ha assenyalat. En aquest sentit, ha exposat que la línia d'ajuts impulsada pel ministeri "està donant els seus fruits i podem veure com el sector s'està empoderant i estan duent a terme passes endavant".

La titular de la cartera cultural ha fet èmfasi en la creació de noves editorials, tot indicant que la indústria "no sobreviu només de l'ajuda, sinó que és capaç de crear muscle", encara que sigui "un àmbit en el qual podríem dir que cal remar molt per obtenir un compte de resultats acceptable per poder anar funcionant". La ministra ha considerat que aquest fet es deu al fet que els escriptors andorrans s'estan donant a conèixer cada cop són més professionals i les obres són més exportables, el que dona la capacitat de fer més tirades i donar-se a conèixer, i per la feina que es duu a terme als territoris de parla catalana per donar sortida a les edicions. "S'estan creant els canals, però la feina se'ls hi ha d'atribuir a ells", ha dit.

La connexió amb la plaça del Casino, al setembre o l'octubre

La mandatària de la capital ha manifestat que la connexió entre la plaça del Poble i la del nou Casino estarà enllestida als volts del setembre o l'octubre d'enguany, i ha assenyalat que a causa del gran desnivell entre els indrets, el parc infantil que estava instal·lat a l'emplaçament s'ubicarà en un altre espai perquè les escales d'unió ocuparan un gran espai "per fer-les tan accessibles com sigui possible".