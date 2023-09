Fiscalia actuarà contra 'ElmilloR' per insultar el policia que el va aturar

Andorra la VellaEl yotuber resident Elm Chertó, conegut com a 'ElmilloR' va ser controlat per la policia andorrana la nit de dijous a divendres. La matinada de divendres, mentre tornava cap a casa, va fer un vídeo que va penjar a Twitter on qualificava de "subnormal" el policia que l'havia aturat i generalitzava fins a dir que qualsevol "humà" que es fa policia "és subnormal".

Poble Andorrà va avançar el vídeo dissabte i es va generar una onada de reaccions contràries. https://www.ara.ad/societat/youtuber-resident-elmillor-titlla-tots-policies-subnormals_1_4809418.html. Múltiples policies andorrans, i també espanyols, van atacar al youtuber a través de les xarxes socials. Diferents policies del Principat van enviar l'enllà de la notícia de Poble Andorrà a la fiscalia perquè acusés a 'ElmilloR' d'un delicte d'injúries i contra l'honor.

L'acció contra l'streamer no es va poder tirar endavant, segons fonts policials, perquè en el vídeo (és cert) Chertó no cita en cap moment la paraula Andorra. Es pot entendre pel context que es troba (en el fons es veu un carrer del Principat) al país, però només diu que l'han aturat en un control i comença a insultar sense especificar que parla d'un policia andorrà.

El youtuber, però va fer un nou vídeo ahir després de tot l'enrenou. I Poble Andorrà l'ha publicat aquest matí. https://pobleandorra.com/societat/elmillor-no-es-retracta-i-diu-que-el-policia-que-el-va-aturar-es-un-subnormal-i-un-cancer/. En l'enllaç d'aquest nou vídeo la policia ha pogut constatar que Chertó sí especifica a qui està insultant. I cita que es tracta d'un policia andorrà. I no només no es retracta sinó que augmenta la intensitat.

Concretament diu que "no me retracto de lo del policia que me paró. Si lo estás viendo, eres un puto subnormal. Se te va de las putas manos, deberías perder tu trabajo. Ni siquiera tus compañeros te respetan. Eres un cáncer para la puta sociedad, para tus compañeros y para cualquier persona que te rodea. No me retracto porqué eres un puto cáncer y un profesional de mierda". A continuació, però sí que es retracta d'haver dit "subnormals" a tots els policies. Assegura que es va "escalfar". I diu que "no penso el mateix de tots els policies d'Andorra".

I aquest vídeo ha canviat l'escenari. La policia ha traslladat la nova notícia amb el vídeo i ara sí hi ha elements per acusar Chertó d'injúries, difamacions i contra l'honor perquè ha especificat que el qualificatiu de 'subnormal' va referit al policia andorrà que el va controlar. El fet que no digui el nom no l'allibera ja que s'està referint a un agent en concret que pot ser identificat. La fiscalia ja ha engegat el procés per a les accions contra el youtuber resident.

El youtuber va provar a treure 'ferro' a l'afer editant el primer vídeo amb una versió de 'broma' per fer veure que tot formava part d'un joc. Vist els esdeveniments, de moment, no li hauria funcionat.