La fiscalia estudia les declaracions del 'Rei d'OnlyFans'

Andorra la VellaLa fiscalia està recercant si hi ha indicis per considerar delictiu el negoci de Sergio Fuentes, conegut com el Rei d'OnlyFans. En aquest cas estaria actuant d'ofici, segons han explicat fonts properes al cas. El ministeri públic està fent la investigació paral·lelament a la fiscalia i, per aquesta via, Fuentes també podria ser citat a declarar. S'ha de determinar si el fet de rebre comissions de les noies, entre el 30 i el 50%, del que guanyen per sortir a la xarxa eròtica OnlyFans seria equiparable al proxenetisme. Les mateixes fonts, properes a la policia, van apuntar que les declaracions que va fer Fuentes al programa 'Equipo de Investigación' de la Sexta són el principal element on es podrien trobar indicis inculpatoris.

Aquesta tasca no és evident, segons les fonts, perquè OnlyFans no és considerada una xarxa equivalent a prostitució a cap país. No hi ha constància de processaments per proxenetisme a generadors de contingut d'OnlyFans ni per prostitució a cap de les noies o nois que hi surten. Només s'han inculpat i condemnat persones que hagin pujat contingut a la xarxa sense permís dels protagonistes. Això ha passat amb diferents persones que han aprofitat vídeos íntims que tenien amb les seves exparelles per venjar-se d'una ruptura posant el contingut a l'abast públic.