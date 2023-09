El fons de reserva de la CASS cau 4,6 milions a l'agost

Andorra la VellaEls actius gestionats pel fons de reserva de jubilació de la CASS ascendien a 31 d'agost a 1.592,25. Aquesta xifra suposa un descens de 4,67 milions respecte dels resultats obtinguts a 31 de juliol.

Tot i aquest descens, cal destacar que la rendibilitat del fons en l'any en curs se situa en el 5,65% i suma 120 milions d'euros més que al mes de desembre, quan els actius sota gestió eren de 1.472,50 milions. I si es tenen en compte els resultats dels darrers deu anys, tenim que el fons ha passat dels 912,40 milions del 2012 als 1.592 amb què s'ha tancat l'agost, per tant, la rendibilitat acumulada és del 22,33%.

Des del fons expliquen que l'agost s'ha caracteritzat per les caigudes de la renda variable, un comportament que s'explica per "unes dades macroeconòmiques decebedores a la Xina", però també per altres factors com són "l'increment del preu del petroli", amb el risc que pot comportar de cara al fet que "la inflació es mantingui elevada i que els bancs centrals retardin les baixades dels tipus d'interès", i per "motius estacionals". A més, la renda fixa de l'eurozona ha pujat un 0,24% i acumula una rendibilitat positiva del 3,04%. En canvi, la renda variable de l'eurozona ha baixat un 3,08% a l'agost, més que la renda variable mundial, sense tenir en compte l'eurozona, que ha disminuït un 0,61%. De totes maneres, els dos índexs tenen rendibilitats similars del 13,88% i del 14,20%, respectivament.